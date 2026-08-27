UZIN UTZ Aktie
WKN: 755150 / ISIN: DE0007551509
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27.08.2026 11:32:41
EQS-DD: Uzin Utz SE: Herr Dr. Werner Utz, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
27.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Uzin Utz SE
|Dieselstraße 3
|89079 Ulm
|Deutschland
|Internet:
|https://de.uzin-utz.com/
|LEI Code:
|529900LG4MEW8I54JM22
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106802 27.08.2026 CET/CEST
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