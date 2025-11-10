Bilfinger Aktie

Bilfinger

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

10.11.2025 17:28:23

EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback

EQS-News: Bilfinger SE / Key word(s): Share Buyback/Share Buyback
Bilfinger SE: Share Buyback

10.11.2025 / 17:28 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Bilfinger SE: Share Buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 42. Interim Reporting

In the time period from November 03, 2025 until and including November 07, 2025, a number of 11,430 shares were bought back within the framework of the share buyback of Bilfinger SE. The beginning of the share buyback on January 21, 2025 was disclosed on January 20, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price [EUR]
03.11.2025 2,244 94.0289
04.11.2025 2,282 92.4230
05.11.2025 2,269 92.9620
06.11.2025 2,306 91.5915
07.11.2025 2,329 90.6081

The transactions are published in a detailed form on the website of Bilfinger SE

(http://www.bilfinger.com).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period of January 21, 2025, until and including November 07, 2025, amounts to 591,370 shares.

The purchase of the shares of Bilfinger SE is carried out exclusively via the stock exchange by a bank commissioned by Bilfinger SE.


10.11.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Germany
Phone: +49 (0621) 459-0
Fax: +49 (0621) 459-23 66
E-mail: ir@bilfinger.com
Internet: http://www.bilfinger.com
ISIN: DE0005909006
WKN: 590900
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hanover, Munich, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2226826

 
End of News EQS News Service

2226826  10.11.2025 CET/CEST

