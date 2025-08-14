Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebita) des Industriedienstleisters hätten die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Auftragseingang und der freie Barmittelzufluss aber seien stark./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
