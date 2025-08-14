ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebita) des Industriedienstleisters hätten die Markterwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Auftragseingang und der freie Barmittelzufluss aber seien stark./rob/la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



