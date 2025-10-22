Bilfinger Aktie

95,80EUR -0,15EUR -0,16%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

Bilfinger SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte grundsätzlich weiter solide gelaufen sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Die Anleger sollten allerdings an zahlreiche Sonderfaktoren denken, die die Vergleichbarkeit erschwerten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
96,05 € 		Abst. Kursziel*:
9,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
95,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,60%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

