Bilfinger Aktie
|95,80EUR
|-0,15EUR
|-0,16%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte grundsätzlich weiter solide gelaufen sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Die Anleger sollten allerdings an zahlreiche Sonderfaktoren denken, die die Vergleichbarkeit erschwerten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
96,05 €
|
Abst. Kursziel*:
9,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
95,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,60%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bilfinger SEmehr Nachrichten
|
21.10.25
|EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf (EQS Group)
|
21.10.25
|EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback (EQS Group)
|
17.10.25
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.10.25
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.10.25
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.10.25
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.10.25
|MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
17.10.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Bilfinger SEmehr Analysen
|09:35
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|23.05.25
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|95,90
|-0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:12
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:08
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|08:59
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Microsoft Buy
|UBS AG
|07:30
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:28
|adidas Buy
|UBS AG
|07:27
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|07:26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|07:15
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.