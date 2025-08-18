Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Auftragseingang des Industriedienstleisters im zweiten Quartal sei stark ausgefallen, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Vorhersehbarkeit der Geschäfte im zweiten Halbjahr gut./rob/edh/tih
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|92,60
|0,54%
