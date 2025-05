FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach einer Investorenkonferenz des Geldhauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Management habe bekräftigt, dass die Einschätzungen des Baudienstleisters im Vergleich zur jüngsten Roadshow in Paris weitgehend unverändert geblieben seien, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bilfinger sehe weiterhin attraktive strukturelle Chancen in seinen Kernmärkten, gestützt von einer allmählichen Stimmungsaufhellung in Deutschland und darüber hinaus./edh/gl



