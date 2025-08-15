Bilfinger Aktie

91,05EUR -4,40EUR -4,61%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

15.08.2025 09:44:40

Bilfinger SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das zweite Quartal habe auf den ersten Blick beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebita) die Erwartungen erfüllt, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark seien aber die Auftragsentwicklung und der Free Cashflow des Industriedienstleisters. Er sieht in dem Kapitalmarkttag im Dezember ein für Anleger wichtiges Ereignis wegen dann erwarteter Mittelfristziele bis 2030./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
95,05 € 		Abst. Kursziel*:
10,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
91,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,32%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

