clearvise Aktie
WKN DE: A1EWXA / ISIN: DE000A1EWXA4
|
19.12.2025 18:29:53
EQS-News: clearvise AG nimmt Agri-PV-Projekt Triticum in Betrieb
|
EQS-News: clearvise AG
/ Schlagwort(e): Vereinbarung
clearvise AG nimmt Agri-PV-Projekt Triticum in Betrieb
Frankfurt, 19. Dezember 2025 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat das Agri-Photovoltaik-Projekt Triticum am Standort Oberndorf am Lech erfolgreich in Betrieb genommen. Mit einer installierten Leistung von rund 17 Megawatt (MW) zählt Triticum zu den größten Agri-PV-Projekten in Deutschland. Die Anlage verfügt über einachsige Trackersysteme und wird jährlich rund 22 Gigawattstunden (GWh) Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Dies entspricht rechnerisch dem Jahresstrombedarf einer Kleinstadt mit über 6.000 Einwohnern.
19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
