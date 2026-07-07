learnd Aktie
WKN DE: A3CS4Z / ISIN: LU2358378979
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07.07.2026 11:50:23
EQS-News: learnd SE wird in AnchorCore SE umbenannt
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EQS-News: learnd SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
UNTERNEHMENSNACHRICHT
Luxemburg, 7. Juli 2026
learnd SE wird in AnchorCore SE umbenannt
Die börsennotierte Holdinggesellschaft erhält im Zuge des 2025 abgeschlossenen Management-Buy-outs einen neuen Namen; Notierung und ISIN bleiben unverändert.
Die AnchorCore SE (ISIN LU2358378979, Ticker LRND) teilt mit, dass die Gesellschaft, die zuvor als learnd SE notiert war, ihren Namen in AnchorCore SE geändert hat. Die Umbenennung erfolgt im Anschluss an den 2025 abgeschlossenen Management-Buy-out des operativen Geschäfts, in dessen Rahmen die Marke „learnd“ bei der operativen Gruppe verbleibt.
Die Änderung betrifft ausschließlich den Namen der Gesellschaft. Die Notierung im General-Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und die ISIN (LU2358378979) bleiben unverändert; der Ticker (LRND) bleibt zunächst unverändert. Aktionäre müssen nicht tätig werden. Die AnchorCore SE hält weiterhin eine Beteiligung von 49,5 % an der learnd UK and Ireland Group.
Die AnchorCore SE wird Aktionäre und weitere Stakeholder über Entwicklungen ihres Investments weiterhin über ihre News-Seite und die regelmäßige Berichterstattung informieren.
Über die AnchorCore SE
Die AnchorCore SE mit Sitz in Luxemburg ist eine europäische Investmentholding, die im General-Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist (ISIN LU2358378979, Ticker LRND). Über ihre 49,5%-Beteiligung an der learnd UK and Ireland Group adressiert die Gesellschaft den wachsenden Markt für intelligentes, energieeffizientes Gebäudemanagement im Vereinigten Königreich und in Irland. Weitere Informationen unter www.anchorcore.com.
Kontakt
AnchorCore SE · 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
Investor Relations: ir@anchorcore.com · +49 201 79989858 · www.anchorcore.com/news
07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|learnd SE
|9, rue de Bitbourg
|1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Telefon:
|+352 27 47 91 555
|E-Mail:
|ir@learndse.eu
|Internet:
|https://www.learndse.eu
|ISIN:
|LU2358378979, LU2358379514
|WKN:
|A3CS4Z, A3GSW5
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2361726
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2361726 07.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu learnd SE Registered Shs -A-
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11:50
|EQS-News: learnd SE wird in AnchorCore SE umbenannt (EQS Group)
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11:50
|EQS-News: learnd SE is renamed AnchorCore SE (EQS Group)
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28.05.26
|EQS-DD: learnd SE: Gisbert Rühl, buy (EQS Group)
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28.05.26
|EQS-DD: learnd SE: Gisbert Rühl, Kauf (EQS Group)
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26.05.26
|EQS-News: learnd UK and Ireland Group makes strong start to FY2026 with Adjusted EBITDA up 63% year on year (EQS Group)
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26.05.26
|EQS-News: learnd UK and Ireland Group startet stark in das Geschäftsjahr 2026 — Adjusted EBITDA steigt um 63 % gegenüber dem Vorjahr (EQS Group)
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26.05.26
|learnd UK and Ireland Group startet stark in das Geschäftsjahr 2026 — Adjusted EBITDA steigt um 63 % gegenüber dem Vorjahr (EQS Group)
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26.05.26
|learnd UK and Ireland Group makes strong start to FY2026 with Adjusted EBITDA up 63% year on year (EQS Group)