EQS-News: OHB SE: 3-Monats-Zwischenbericht 2024

OHB SE: 3-Monats-Zwischenbericht 2024 Gesamtleistung erreicht mit EUR 207 Mio. historischen Höchstwert

Eigenkapitalquote auf 35 % erhöht (+7 % gegenüber Vorjahrzeitraum)

Bremen, 8. Mai 2024. Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) erzielte nach drei Monaten eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigerte (2 %) Gesamtleistung von EUR 206,7 Mio. (Vorjahr: EUR 202,4 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) reduzierte sich von EUR 21,5 Mio. im Vorjahr auf EUR 19,3 Mio. Die erzielte operative EBITDA-Marge veränderte sich im Berichtszeitraum auf 9,4 %, nach 10,6 % im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das EBIT verringerte sich in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf EUR 10,2 Mio. nach EUR 12,5 Mio. im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge reduzierte sich auf 4,9 % nach 6,2 % im Vorjahreszeitraum.



Der feste Auftragsbestand des Konzerns lag nach drei Monaten des Geschäftsjahres 2024 bei EUR 1.725 Mio. nach EUR 1.764 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR 1.429 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR 162 Mio. auf das Segment AEROSPACE und EUR 133 Mio. auf das Segment DIGITAL. Zum Stichtag 31. März 2024 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 1.265,7 Mio. um rund 6 % unter dem Niveau des 31. Dezember 2023 (EUR 1.340,1 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR 438,0 Mio. auf EUR 442,6 Mio. resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 31. März 2024 von 35,0 %, nach 32,7 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2023.



Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. schreitet planmäßig voran. Zum aktuellen Zeitpunkt stehen noch die investitionskontrollrechtlichen Freigaben von zwei von insgesamt zehn Ländern aus.



Im zurückliegenden Quartal konnten die Konzerngesellschaften im Segment SPACE SYSTEMS die eigene starke Position von OHB im Bereich der Erdbeobachtung mit der Bestellung von zwölf weiteren Satelliten für die IRIDE-Konstellation und einem Auftrag für die Vorbereitung der nächsten Generation von Sentinel-2-Satelliten für die europäische Copernicus-Konstellation stärken. Als Hauptpartner für die Demonstrationsmission LEO-PNT nutzt OHB die eigene Expertise aus dem Galileo-Navigationsprogramm, um die Voraussetzungen für neue Anwendungsfelder wie das autonome Fahren zu schaffen. Außerdem beteiligen sich sowohl im Segment SPACE SYSTEMS als auch im Segment AEROSPACE mehrere Konzerngesellschaften an verschiedenen Entwicklungen zur Steigerung der Effizienz von Trägerraketen. Daneben hat die Rocket Factory Augsburg hat die Testkampagne für die Oberstufe der eigenen Trägerrakete RFA ONE im vergangenen Quartal erfolgreich abgeschlossen und arbeitet zurzeit weiter auf den Erstflug im kommenden Sommer hin. Im Segment DIGITAL konnte OHB das Geschäft mit Anwendungen auf Grundlage von Erdbeobachtungsdaten als Projektkoordinator für Baltic GTIF ausbauen.



Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2024 eine konsolidierte Gesamtleistung zwischen EUR 1.300 Mio. und EUR 1.400 Mio. Die operativen Ergebnisgrößen EBITDA-Marge und EBIT-Marge sollen, jeweils um Sondereffekte bereinigt, > 8,5 % bzw. > 6,0 % erreichen. Zum aktuellen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird.



Ergebniskennzahlen im Überblick in TEUR 3M 2024 3M 2023 +/- 3M Umsatz 203.126 197.170 +3 % Gesamtleistung 206.725 202.350 +2 % EBITDA 19.342 21.542 -10 % EBIT 10.230 12.542 -18 % Anteile der OHB SE Aktionäre am Periodenergebnis 4.767 7.074 -33 % Ergebnis je Aktie

in EUR 0,25 0,41 -39 % Finanzmittelbestand 23.749 40.837 -42 %

Kontakt:

Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

