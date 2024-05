EQS-News: PUMA ernennt Bas van den Bemt zum Managing Director Central Europe

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

PUMA ernennt Bas van den Bemt zum Managing Director Central Europe



15.05.2024 / 10:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG PUMA ernennt Bas van den Bemt zum Managing Director Central Europe Herzogenaurach, 15. Mai 2024 - Das Sportunternehmen PUMA hat Bas van den Bemt (51) zum neuen Managing Director Central Europe ernannt. In seiner neuen Funktion wird er ab 1. Juli 2024 die Geschäfte von PUMA in der DACH- und Benelux-Region leiten und an Javier Ortega, Managing Director Europe, berichten. Der Niederländer ist seit 2009 in verschiedenen Management- und Vertriebspositionen bei PUMA tätig. Er leitete mehr als acht Jahre lang PUMA Benelux und war zuletzt als Managing Director von PUMA UK und Irland tätig. Er wird in seiner neuen Rolle von Herzogenaurach aus arbeiten. Lucynda Davies (47) wird die Nachfolgerin von Bas als Managing Director von PUMA UK und Irland. Sie verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Sportbranche und kommt von JD Sports zu PUMA, wo sie zuletzt als Chief Brand Relationship Officer tätig war. Sie wird ebenfalls an Javier berichten. Bas übernimmt die Rolle als Managing Director Central Europe von Nina Graf-Vlachy, die das Unternehmen verlässt. „Als Managing Director von UK und Irland und Head of PUMA Benelux hat Bas hervorragende Arbeit geleistet. Er hat innovative Wege gefunden, die Marke PUMA zu stärken, eng mit unseren Großhandelspartnern zusammenzuarbeiten und auf unsere Kund*innen zuzugehen“, sagte Javier Ortega, Managing Director Europe bei PUMA. „Ich freue mich auch, Lucynda willkommen zu heißen, die sehr viel Erfahrung in unserer Branche hat und die ideale Kandidatin für die Leitung unseres Geschäfts in UK und Irland ist. Gleichzeitig möchte ich Nina für ihre Energie, ihren Einsatz und ihr Engagement in den letzten zehn Jahren danken und ich wünsche ihr alles Gute für die Zukunft.“ Medienkontakt: Robert-Jan Bartunek, PUMA Corporate Communications, robert.bartunek@puma.com PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

