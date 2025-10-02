PUMA Aktie
|21,81EUR
|0,01EUR
|0,05%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal dürfte schwach ausfallen, doch das Schlussquartal dürfte wohl am stärksten von den Problemen des Sportartikelkonzerns geprägt werden, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Puma stecke in einer strategischen Neuausrichtung, die wohl die nächsten 12 bis 18 Monate andauern dürfte. Cochrane geht davon aus, dass der neue Konzernchef erste strategische Schwerpunkte bereits Ende Oktober mit den Zahlen präsentieren wird. Das Verhältnis von Chancen und Risiken hält der Experte für relativ ausgeglichen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Hold
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,30%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten
|
01.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
01.10.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: Nike nach starken Zahlen begehrt - Adidas und Puma ziehen mit (dpa-AFX)
|
01.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
01.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Nike nach starken Zahlen begehrt - Adidas und Puma ziehen mit (dpa-AFX)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
01.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
01.10.25
|EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Receipt of 27,618 Shares as part of remuneration (EQS Group)
|
01.10.25
|EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Erhalt von 27.618 Aktien als Vergütungsbestandteil (EQS Group)
Analysen zu PUMA SEmehr Analysen
|09:30
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:30
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.25
|PUMA Sell
|UBS AG
|30.07.25
|PUMA Reduce
|Baader Bank
|09:30
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|21,77
|-0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:56
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:46
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:43
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:43
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:30
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:47
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:58
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07:57
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:36
|ABB Neutral
|UBS AG
|07:29
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:48
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|01.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.