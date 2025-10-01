PUMA Aktie
|21,23EUR
|-0,03EUR
|-0,14%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das Strategie-Update der Herzogenauracher könnte wohl etwas bessere Quartalsergebnisse überschatten, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht Ende Oktober. Er bleibt vorsichtig hinsichtlich des Tempos in der Frühphase des Turnarounds. Übernahmehoffnungen könnten allerdings die Kursbelastung durch sinkende Gewinnschätzungen abfangen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
