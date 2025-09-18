PUMA Aktie

22,32EUR -0,58EUR -2,53%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

18.09.2025 08:04:15

PUMA SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Übernahmespekulationen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Nach genauerer Betrachtung der bisher verfügbaren Informationen halte sie an ihrer Einschätzung fest, dass eine baldige Übernahme des Sportartikelherstellers unwahrscheinlich sei, schrieb Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sehe sie auf Basis einer Eigenständigkeit keinen klaren Katalysator für einen Anstieg des Aktienkurses./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 22:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Underweight
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
22,90 € 		Abst. Kursziel*:
-30,13%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
22,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28,32%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

