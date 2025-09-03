PUMA Aktie

20,24EUR -0,39EUR -1,89%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.09.2025 06:18:06

PUMA SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Puma nach einem Analystenwechsel von 21 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Puma befinde sich am Anfang eines langwierigen Turnarounds mit immensen Umsetzungsrisiken, schrieb Wendy Liu am Mittwoch in ihrem ersten Branchenkommentar. Dabei bleibe die Konkurrenz hart - zusätzlich erschwert durch das Comeback von Nike. Die Puma-Aktie habe zuletzt vor allem von Übernahmefantasie gelebt. Diesbezüglich sieht Liu allerdings einige Fallstricke./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Underweight
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
20,96 € 		Abst. Kursziel*:
-23,66%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
20,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,95%
Analyst Name::
Wendy Liu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SEmehr Analysen

06:18 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.08.25 PUMA Neutral UBS AG
26.08.25 PUMA Halten DZ BANK
26.08.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
26.08.25 PUMA Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 20,63 -1,57% PUMA SE

Aktuelle Aktienanalysen

07:24 Ferrari Buy UBS AG
07:22 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
07:01 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
06:50 Continental Underperform Bernstein Research
06:44 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
06:21 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
06:19 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:18 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Danone Buy UBS AG
02.09.25 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
02.09.25 SMA Solar Verkaufen DZ BANK
02.09.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Netflix Outperform Bernstein Research
02.09.25 Ryanair Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Netflix Kaufen DZ BANK
02.09.25 Deutsche Bank Overweight Morgan Stanley
02.09.25 UniCredit Equal-weight Morgan Stanley
02.09.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
02.09.25 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
02.09.25 Intesa Sanpaolo Overweight Morgan Stanley
02.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
02.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
02.09.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
02.09.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
02.09.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
02.09.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.25 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.25 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
02.09.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
02.09.25 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
02.09.25 FACC kaufen Erste Group Bank
02.09.25 Nestlé Add Baader Bank
02.09.25 Inditex Equal Weight Barclays Capital
02.09.25 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.09.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Siemens Market-Perform Bernstein Research
02.09.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
02.09.25 Apple Neutral UBS AG
02.09.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
02.09.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.25 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.25 Fresenius Buy UBS AG
02.09.25 Nestlé Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen