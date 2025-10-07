PUMA Aktie
|21,21EUR
|-0,03EUR
|-0,14%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma auf "Underweight" belassen. Inmitten eines volatilen Sportartikelmarktes habe sich die Kategorie Laufen als klarer Gewinner herausgestellt, schrieb Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie erwartet, dass Laufschuhe weiterhin schneller als der gesamte Sportartikelmarkt wachsen werden./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Underweight
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Wendy Liu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten
|
07:55
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Am Freitagnachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
03.10.25
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
02.10.25
|MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
01.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
01.10.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: Nike nach starken Zahlen begehrt - Adidas und Puma ziehen mit (dpa-AFX)
|
01.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
01.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Nike nach starken Zahlen begehrt - Adidas und Puma ziehen mit (dpa-AFX)
Analysen zu PUMA SEmehr Analysen
|07:43
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|07:43
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|07:43
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|21,21
|-0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:43
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|06.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.10.25
|grenke Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|06.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|06.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets