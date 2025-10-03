PUMA Aktie

21,51EUR -0,40EUR -1,83%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

03.10.2025 07:00:15

PUMA SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Das erste Strategie-Update des neuen Konzernchefs Arthur Hoeld stehe im Fokus, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Oktober. Die Zahlen seien von vergleichsweise geringerer Bedeutung, da die Herzogenauracher die Markterwartungen an das zweite Halbjahr bereits mit den Eckdaten zum zweiten Quartal massiv gedrückt hätten./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 21:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Underweight
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21,81 € 		Abst. Kursziel*:
-26,64%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
21,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-25,62%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

