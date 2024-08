EQS-News: PUMA ernennt Indrajeet Sen zum SVP PUMA Group Sourcing

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

PUMA ernennt Indrajeet Sen zum SVP PUMA Group Sourcing Chief Sourcing Officer Anne-Laure Descours wird ihren Vertrag nach 2024 nicht verlängern Herzogenaurach, 28. August 2024 – Das Sportunternehmen PUMA hat Indrajeet (Indy) Sen (38) zum Senior Vice President PUMA Group Sourcing ernannt. In dieser Position wird er die operativen Aufgaben des Chief Sourcing Officers übernehmen. PUMA Chief Sourcing Officer Anne-Laure Descours hat sich entschlossen, ihren Vertrag zum Jahresende nicht zu verlängern, das Unternehmen jedoch weiterhin als externe Beraterin bei Nachhaltigkeitsfragen zu unterstützen. In seiner neuen Position wird Indy die globale Beschaffung und Entwicklung von Schuhen, Textilien und Accessoires sowie die Bereiche Operations und Nachhaltigkeit verantworten und dabei direkt an Chief Product Officer Maria Valdes berichten. Er wird von Xiamen, China, aus arbeiten. Indy ist seit 2016 bei PUMA und war zuletzt als Vice President Sourcing and Development Footwear tätig. Vor seiner Zeit bei PUMA arbeitete er im Qualitätsmanagement für Deichmann . „Indy hat unseren Erfolg bei Schuhen nachhaltig beeinflusst“, sagte PUMA-CEO Arne Freundt. „Er hat in verschiedenen Schlüsselrollen Herausragendes geleistet, etwa während der herausfordernden COVID-Pandemie, bei der Diversifikation unserer Lieferkette und wenn es darum ging, Prozesse effizienter zu gestalten. Seine vorausschauende Herangehensweise, sein Teamgeist und sein unermüdliches Engagement, den Status quo immer wieder in Frage zu stellen, machen ihn zur idealen Führungskraft, um unsere nächste Wachstumsphase zu leiten. Ich möchte Anne-Laure für ihren hervorragenden Beitrag zu unserem Geschäft in den vergangenen Jahren danken. Das gilt vor allem für die Erarbeitung und Ausführung unserer Nachhaltigkeitsstrategie, die PUMA internationale Anerkennung und Auszeichnungen eingebracht hat. Ich freue mich, auch weiterhin mit ihr als externe Beraterin für Nachhaltigkeitsthemen zusammenzuarbeiten.“ Anne-Laure hat nach 12 Jahren bei PUMA beschlossen, ihre Zeit im Vorstand des Unternehmens nicht zu verlängern. Nach mehr als 35 Jahren in der Industrie möchte sie sich mehr auf ihre eigenen Interessen konzentrieren und ihren beruflichen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legen. In diesem Zusammenhang wird sie weiterhin als externe Nachhaltigkeitsberaterin mit PUMA zusammenarbeiten und einen reibungslosen Übergang gewährleisten. Mit Anne-Laures Ausscheiden Ende 2024 wird sich die Zahl der Vorstandsmitglieder von vier auf drei reduzieren. Der Vorstand wird aus Arne Freundt, CEO, Hubert Hinterseher, Chief Financial Officer und Maria Valdes, Chief Product Officer, bestehen. Medienkontakt: Kerstin Neuber - PUMA Corporate Communications - kerstin.neuber@puma.com PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

