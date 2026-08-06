The Platform Group Aktie

The Platform Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZW8 / ISIN: DE000A40ZW88

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 08:45:04

EQS-News: The Platform Group übernimmt Möbelplattform

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
The Platform Group übernimmt Möbelplattform

06.08.2026 / 08:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Platform Group übernimmt Möbelplattform

Düsseldorf, 6. August 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“) verkündet den Ausbau des Segments „Freight Goods“ im Bereich Möbelplattformen. Bisher bestanden innerhalb der TPG drei Unternehmen im Bereich Möbelplattformen, die unter anderem die Plattformen Möbelfirst und 99Rooms betreiben. Gemäß dem seit heute gültigen Kaufvertrag erfolgt die Übertragung der Vermögenswerte der Plattform Cocoli.com als Asset Deal.

Über Cocoli sind derzeit über 100 Partner angebunden und verkaufen ihre Produkte auf der Plattform. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat den Sitz in Berlin. Es werden über 300.000 Produkte von den Partnern gelistet. Die stärksten Produktbereiche sind Polstermöbel, Sitzmöbel, Office sowie Beleuchtung. Wichtigste Marken sind unter anderem Vitra, Tempur, SOFACOMPANY sowie Hay.

„Ich freue mich darauf, COCOLI innerhalb der Platform Group gemeinsam mit den bestehenden Möbelplattformen weiterzuentwickeln und unseren Partnern durch die Bündelung unserer Stärken noch mehr Reichweite und zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten zu eröffnen. Gemeinsam wollen wir das Angebot für unsere Markenpartner weiter ausbauen und unseren Kunden ein noch attraktiveres Sortiment bieten“, sagt Frank Stehle, bisheriger Geschäftsführer von COCOLI und künftiger Geschäftsführer der MöbelFirst.

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:
Investor Relations
Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: ir@the-platform-group.com
Internet: https://the-platform-group.com/
ISIN: DE000A40ZW88
WKN: A40ZW8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
LEI Code: 391200T7OHCG8YPRQW61
EQS News ID: 2378324

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378324  06.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Platform Group SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu The Platform Group SE & Co. KGaA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

The Platform Group SE & Co. KGaA 0,80 1,01% The Platform Group SE & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen