WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355

17.12.2025 12:53:33

EQS-News: Ukrainische Bodentruppen setzen KI-Robotik von Circus Defence zur taktischen Truppenversorgung ein

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Ukrainische Bodentruppen setzen KI-Robotik von Circus Defence zur taktischen Truppenversorgung ein

17.12.2025 / 12:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ukrainische Bodentruppen setzen KI-Robotik von Circus Defence zur taktischen Truppenversorgung ein

 
München, 17. Dezember 2025Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / Symbol: CA1), hat eine Vereinbarung mit der 3. Angriffsbrigade der Streitkräfte der Ukraine geschlossen, um ihre autonomen CA-1 Robotik-Systeme zur taktischen Mahlzeitenversorgung an Ausbildungseinrichtungen der 3. Angriffsbrigade (3AB) einzusetzen.

Die Vereinbarung umfasst einen Rahmenvertrag über die Beschaffung von bis zu 25 KI-Robotik Systemen. Damit handelt es sich um den weltweit ersten Einsatz von verkörperten KI-Systemen zur Truppenversorgung in aktiven Verteidigungsumgebungen.
 

Kontakt
Circus SE
St.-Martin-Straße 112
81669 München
press@circus-group.com


17.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
E-Mail: ir@circus-group.com
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN: DE000A2YN355
WKN: A2YN35
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange
EQS News ID: 2247298

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2247298  17.12.2025 CET/CEST

