EQS-News: Ukrainische Bodentruppen setzen KI-Robotik von Circus Defence zur taktischen Truppenversorgung ein

17.12.2025 / 12:53 CET/CEST

Ukrainische Bodentruppen setzen KI-Robotik von Circus Defence zur taktischen Truppenversorgung ein

München, 17. Dezember 2025 – Circus SE (ISIN: DE000A2YN355 / Symbol: CA1), hat eine Vereinbarung mit der 3. Angriffsbrigade der Streitkräfte der Ukraine geschlossen, um ihre autonomen CA-1 Robotik-Systeme zur taktischen Mahlzeitenversorgung an Ausbildungseinrichtungen der 3. Angriffsbrigade (3AB) einzusetzen. Die Vereinbarung umfasst einen Rahmenvertrag über die Beschaffung von bis zu 25 KI-Robotik Systemen. Damit handelt es sich um den weltweit ersten Einsatz von verkörperten KI-Systemen zur Truppenversorgung in aktiven Verteidigungsumgebungen.

