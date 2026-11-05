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05.11.2026 06:03:39

'Er war nicht da': Karetsas sorgt bei BVB für Wechselproblem

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Siegtorschütze Konstantinos Karetsas hätte seine Einwechselung in der Champions League beinahe verpasst. "Um ehrlich zu sein: Als ich eingewechselt wurde, kam ich gerade von der Toilette", berichtete der 18-Jährige nach der Partie bei DAZN. Letztendlich ging der Wechsel aber noch rechtzeitig über die Bühne.

Der griechische Offensivspieler war beim 2:1-Heimsieg der Dortmunder in der Königsklasse gegen Real Betis Sevilla in der 34. Minute für den verletzten Stürmer Serhou Guirassy ins Spiel gekommen. Der quirlige Grieche stellte die Defensive der Spanier nach seiner Einwechslung durch seine schnellen Haken immer wieder vor Probleme und schoss in der 72. Minute das umjubelte Siegtor und seinen Premierentreffer für Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)).

Kovac: "Hat Glück gehabt, dass er rechtzeitig kam"

Nach der Partie berichtete auch Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac von den Problemen rund um die Einwechslung des Griechen. "Das war ja schon ein bisschen kurios. Ich wollte ihn einwechseln und er war nicht da. Er war auf der Toilette", sagte ein schmunzelnder Kovac und fügte hinzu. "Er hat Glück gehabt, dass er rechtzeitig kam."

Glück hatte am Ende dann wohl auch die ganze Dortmunder Mannschaft, weil der eingewechselte Karetsas mit seinem Tor dafür sorgte, dass der BVB weiter an die ersten acht Plätze in der Tabelle der Champions League herangerückt ist. Zum Austausch mit Trainer Kovac vor seiner Einwechslung sagte der Grieche nach dem Spiel: "Ich habe nicht viele Anweisungen bekommen."/dha/DP/zb

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