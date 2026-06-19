Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
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19.06.2026 18:00:14
Erfolgreiche Platzierung eines Green Bonds über CHF 100 Mio.
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Zug Estates Holding AG
/ Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien
Medienmitteilung
Die Zug Estates Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond über CHF 100 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die festverzinsliche Anleihe hat einen Coupon von 1.35% und eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Liberierung erfolgt am 30. Juni 2026. Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Finance Framework von Zug Estates verwendet. Die Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank und Luzerner Kantonalbank agieren als Joint Lead Managers der Transaktion. Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.
Termine:
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T +41 41 729 10 10
Über Zug Estates
Rechtlicher Hinweis
Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zug Estates Holding AG
|Industriestrasse 12
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 729 10 10
|E-Mail:
|ir@zugestates.ch
|Internet:
|www.zugestates.ch
|ISIN:
|CH0148052126, CH0148052118
|Valorennummer:
|A1J0M6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2350304
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2350304 19.06.2026 CET/CEST
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