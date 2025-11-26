Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Prognosen der Experten 26.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Schätzungen: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Erwartungen der Experten an Broadcom.

Broadcom wird voraussichtlich am 11.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

36 Analysten schätzen im Schnitt, dass Broadcom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,900 USD je Aktie gewesen.

35 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,05 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,46 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 41 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,75 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 43 Analysten durchschnittlich auf 63,33 Milliarden USD, gegenüber 51,57 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Broadcommehr Nachrichten

Analysen zu Broadcommehr Analysen

05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
06.06.25 Broadcom Outperform Bernstein Research
13.12.24 Broadcom Buy UBS AG
13.06.24 Broadcom Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Broadcom 335,30 0,77% Broadcom

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen