Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Prognosen der Experten
|
26.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Broadcom wird voraussichtlich am 11.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
36 Analysten schätzen im Schnitt, dass Broadcom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,900 USD je Aktie gewesen.
35 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,05 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,46 Milliarden USD aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 41 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,75 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,23 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 43 Analysten durchschnittlich auf 63,33 Milliarden USD, gegenüber 51,57 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcommehr Nachrichten
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in New York: S&P 500 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
|
24.11.25
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Broadcommehr Analysen
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|335,30
|0,77%