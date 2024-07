Erste Schätzungen: DO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DO veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.

DO lädt voraussichtlich am 08.08.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2024 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,47 EUR gegenüber 1,50 EUR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DO in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 457,1 Millionen EUR im Vergleich zu 400,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,33 EUR je Aktie, gegenüber 6,24 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,06 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,82 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

