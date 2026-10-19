Erste Schätzungen: Philips Electronics legt Quartalsergebnis vor

Philips Electronics wird voraussichtlich am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Philips Electronics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,387 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,02 Milliarden USD gegenüber 5,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,06 Prozent.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,85 USD je Aktie, gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 20,39 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 20,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at