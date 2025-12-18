NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.12.2024 wurde das Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Trend Micro-Aktie betrug an diesem Tag 8 405,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,119 Trend Micro-Aktien im Depot. Die gehaltenen Trend Micro-Papiere wären am 17.12.2025 819,87 JPY wert, da der Schlussstand 6 891,00 JPY betrug. Damit hätte sich die Investition um 18,01 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Trend Micro betrug jüngst 894,27 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at