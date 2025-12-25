Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Lohnender Trend Micro-Einstieg?
|
25.12.2025 10:03:26
NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trend Micro von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 25.12.2022 wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6 280,00 JPY. Bei einem 10 000-JPY-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,592 Trend Micro-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 627,39 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Papiers am 24.12.2025 auf 6 674,00 JPY belief. Damit wäre die Investition um 6,27 Prozent gestiegen.
Trend Micro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 888,79 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!