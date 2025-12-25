NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trend Micro von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Trend Micro-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 25.12.2022 wurden Trend Micro-Anteile via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6 280,00 JPY. Bei einem 10 000-JPY-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,592 Trend Micro-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 627,39 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Papiers am 24.12.2025 auf 6 674,00 JPY belief. Damit wäre die Investition um 6,27 Prozent gestiegen.

Trend Micro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 888,79 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at