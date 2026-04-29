KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.04.2026 16:26:00
ESP-Claw bringt KI-Agenten direkt auf den ESP32
Statt starrer Firmware setzt ESP-Claw auf Chat-Steuerung und KI für flexible IoT-Projekte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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