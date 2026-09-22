Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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22.09.2026 17:51:27
EU seeks Arctic strategy amid growing power rivalry
Russia's aggression, Trump's threats against Greenland and the race for critical raw materials are pushing the Arctic to the top of Europe's agenda.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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21.09.26
|Pluszeichen in New York: Am Montagmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
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21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.