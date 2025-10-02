adidas Aktie
|188,00EUR
|1,85EUR
|0,99%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte ein weiteres gutes werden, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er geht daher davon aus, dass die diesjährige Spanne der Gewinnprognose - mit den Zahlen oder schon vorab - von 1,7 bis 1,8 Milliarden auf etwa zwei Milliarden Euro angehoben wird. Den Kursrückgang seit Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse hält der Experte für unbegründet./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 04:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
188,75 €
|
Abst. Kursziel*:
48,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
188,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,94%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
10:04
|DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:30
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:30
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
01.10.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
01.10.25
|Handel in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
01.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
01.10.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: Nike nach starken Zahlen begehrt - Adidas und Puma ziehen mit (dpa-AFX)
|
01.10.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu adidasmehr Analysen
|09:33
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:33
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:33
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|188,70
|1,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:56
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:46
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:43
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:43
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:30
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:47
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:58
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07:57
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:36
|ABB Neutral
|UBS AG
|07:29
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:48
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|01.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.