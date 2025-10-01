HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte mit starken Ergebnissen aufwarten, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Mit Blick auf die am Vorabend veröffentlichten Resultate des US-Wettbewerbers Nike sei klar, dass Adidas weiterhin Marktanteile gewinne, was seine optimistische Einschätzung der Aktie stärke./edh/ag



