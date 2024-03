Euro STOXX 50 aktuell: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Letztendlich legten Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 4 986,36 Punkten ab. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,329 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,153 Prozent höher bei 4 993,66 Punkten, nach 4 986,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 004,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 976,61 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 765,65 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 521,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 4 064,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 10,49 Prozent zu. Bei 5 031,82 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 2,07 Prozent auf 26,29 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,44 Prozent auf 115,42 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,95 Prozent auf 163,67 EUR), Ferrari (+ 0,89 Prozent auf 390,40 EUR) und Stellantis (+ 0,85 Prozent auf 26,20 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-2,79 Prozent auf 14,20 EUR), adidas (-2,39 Prozent auf 200,10 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,18 Prozent auf 860,88 EUR), Kering (-1,08 Prozent auf 423,13 EUR) und Enel (-0,93 Prozent auf 6,07 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5 635 588 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 430,172 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

