Euro STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag

Wenig verändert zeigt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,18 Prozent schwächer bei 4 991,69 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,310 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,134 Prozent schwächer bei 4 994,15 Punkten, nach 5 000,83 Punkten am Vortag.

Bei 4 963,03 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 010,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,406 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 11.03.2024, bei 4 930,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 442,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 333,29 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 10,61 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 0,93 Prozent auf 15,52 EUR), Enel (+ 0,77 Prozent auf 5,74 EUR), BMW (+ 0,58 Prozent auf 112,15 EUR), Ferrari (+ 0,38 Prozent auf 390,40 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,24 Prozent auf 188,70 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-5,31 Prozent auf 21,40 EUR), BASF (-2,76 Prozent auf 52,51 EUR), UniCredit (-2,67 Prozent auf 34,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,73 Prozent auf 3,29 EUR) und Infineon (-0,76 Prozent auf 33,34 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 10 000 073 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 396,698 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,61 Prozent.

Redaktion finanzen.at