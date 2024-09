Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert am Nachmittag

Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,69 Prozent tiefer bei 4 938,52 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,222 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,099 Prozent auf 4 977,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 973,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 986,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 938,52 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, den Wert von 4 638,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 003,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 282,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,43 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 0,52 Prozent auf 231,20 EUR), Deutsche Börse (+ 0,25 Prozent auf 202,50 EUR), Enel (+ 0,23 Prozent auf 6,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,18 Prozent auf 496,40 EUR) und Allianz (+ 0,14 Prozent auf 282,30 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-3,78 Prozent auf 31,58 EUR), Stellantis (-2,02 Prozent auf 14,72 EUR), BASF (-1,83 Prozent auf 44,75 EUR), BMW (-1,64 Prozent auf 81,78 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,50 Prozent auf 61,03 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 145 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 336,843 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,46 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at