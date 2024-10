Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent leichter bei 4 971,03 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,212 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,049 Prozent auf 4 980,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 982,57 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 950,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 986,70 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,238 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 10.09.2024, bei 4 747,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 958,86 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.10.2023, den Wert von 4 205,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,15 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,94 Prozent auf 494,00 EUR), UniCredit (+ 1,69 Prozent auf 39,98 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,68 Prozent auf 27,20 EUR), Eni (+ 0,93 Prozent auf 14,28 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,68 Prozent auf 3,83 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,34 Prozent auf 37,57 EUR), Bayer (-1,76 Prozent auf 26,77 EUR), adidas (-1,36 Prozent auf 232,70 EUR), Deutsche Börse (-1,32 Prozent auf 210,00 EUR) und SAP SE (-0,87 Prozent auf 206,05 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 803 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 327,452 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,85 zu Buche schlagen. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at