EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Santander abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Santander gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Santander-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Santander-Anteile bei 1,62 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 61,587 Santander-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 222,30 EUR, da sich der Wert einer Santander-Aktie am 06.10.2023 auf 3,61 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 122,30 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Santander betrug jüngst 57,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at