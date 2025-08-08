Santander Aktie

7,93EUR 0,16EUR 2,03%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.08.2025 18:00:32

Santander Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 7 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms erhöhte am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für die spanische Bank für 2026./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Sector Perform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
7,93 € 		Abst. Kursziel*:
-5,40%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
7,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,39%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)mehr Nachrichten