Santander Aktie
|7,93EUR
|0,16EUR
|2,03%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
08.08.2025 18:00:32
Santander Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 7 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms erhöhte am Freitag im Nachgang der Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für die spanische Bank für 2026./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 11:35 / EDT
