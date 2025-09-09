Santander Aktie
|8,25EUR
|-0,02EUR
|-0,24%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander von 7,50 auf 8,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Neutral
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8,80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,22 €
|
Abst. Kursziel*:
7,03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,68%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)mehr Nachrichten
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)mehr Analysen
|07:22
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
|07:22
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Santander Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Santander Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Santander Buy
|UBS AG
|07:22
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|8,25
|-0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:36
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07:04
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|08.09.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research