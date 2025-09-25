Santander Aktie

8,71EUR -0,05EUR -0,58%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

25.09.2025 10:05:37

Santander Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 9,40 auf 10,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens sieht Santander in ihrer Neubewertung südeuropäischer Banken vom Mittwochabend als Profiteur des Wirtschaftswachstums in Spanien und Lateinamerika sowie vielversprechenden Kosteninitiativen./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
10,40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,73 € 		Abst. Kursziel*:
19,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,35%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

