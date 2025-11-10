EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Prosus-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Prosus-Papier via Börse ASX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Prosus-Papier bei 38,44 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Prosus-Aktie investiert, befänden sich nun 26,015 Prosus-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 533,56 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,36 Prozent angezogen.

Prosus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 128,95 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der Erstkurs der Prosus-Aktie belief sich damals auf 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at