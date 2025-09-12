Prosus Aktie
|54,53EUR
|0,10EUR
|0,18%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag der Internet-Holding im Vergleich zur Beteiligung Tencent biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 12:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,79 €
|
Abst. Kursziel*:
29,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
54,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,20%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
