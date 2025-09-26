Prosus Aktie
|58,58EUR
|0,49EUR
|0,84%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die angekündigte Akquisition der französischen Autoplattform La Centrale sei strategisch sinnvoll für die Beteiligungsgesellschaft, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57,95 €
|
Abst. Kursziel*:
22,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,20%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
