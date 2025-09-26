Prosus Aktie

58,58EUR 0,49EUR 0,84%
Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.09.2025 18:40:39

Prosus Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die angekündigte Akquisition der französischen Autoplattform La Centrale sei strategisch sinnvoll für die Beteiligungsgesellschaft, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57,95 € 		Abst. Kursziel*:
22,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,20%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Prosus N.V.mehr Nachrichten