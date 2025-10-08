Prosus Aktie
|62,55EUR
|1,24EUR
|2,02%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 67,50 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Beteiligungsgesellschaft. Er bezog den jüngsten Aktiensplit der Muttergesellschaft Naspers ein sowie die aktuellen Wechselkursentwicklungen./ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62,11 €
|
Abst. Kursziel*:
10,29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
62,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,51%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Analysen zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.mehr Analysen
|16:14
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|17.09.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Prosus Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|62,36
|1,71%
