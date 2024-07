EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Liquide-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Air Liquide-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Air Liquide-Anteile bei 124,43 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hat, hat nun 0,804 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,09 EUR, da sich der Wert eines Air Liquide-Anteils am 24.07.2024 auf 165,60 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 33,09 Prozent.

Air Liquide war somit zuletzt am Markt 95,88 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at