01.12.2025 10:04:31
EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das LOréal-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die LOréal-Aktie bei 328,65 EUR. Bei einem LOréal-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,428 LOréal-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.11.2025 11 428,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 375,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,29 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte LOréal einen Börsenwert von 199,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|26.11.25
|L'Oréal Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|L'Oréal Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|L'Oréal Underweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
