EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden SAFRAN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der SAFRAN-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 136,54 EUR. Bei einem SAFRAN-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,732 SAFRAN-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SAFRAN-Papiers auf 210,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153,84 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,84 Prozent.

SAFRAN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87,72 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at