SAFRAN Aktie

292,50EUR 4,40EUR 1,53%
SAFRAN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

14.08.2025 13:11:51

SAFRAN Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 275 auf 310 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Triebwerksbauer und Technologiekonzern entsprechend angepasst und dabei auch die Prognoseerhöhung für dieses Jahr berücksichtigt, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
292,90 € 		Abst. Kursziel*:
5,84%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
292,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,98%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

