SAFRAN Aktie
|299,40EUR
|1,30EUR
|0,44%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
07.10.2025 11:48:31
SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern dürfte ein weiteres starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Christophe Menard in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
312,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
300,40 €
|
Abst. Kursziel*:
3,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
299,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,21%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|299,40
|0,44%
