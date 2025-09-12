SAFRAN Aktie
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" belassen. Eine mögliche Beschleunigung der Boeing-Produktionsraten für die Modelle 737 Max und 787 wäre eine positive Nachricht für den Triebwerkshersteller, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zu entsprechenden Aussagen des US-Flugzeugbauers./gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
Rating jetzt: Buy
Buy
Kurs*:
284,00 €
Abst. Kursziel*:
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
283,90 €
Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
