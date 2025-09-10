SAFRAN Aktie

282,30EUR
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

10.09.2025

SAFRAN Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Safran nach einer Roadshow im Anschluss an die Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe zuversichtlich sowohl für 2025 als auch für die mittelfristigen Aussichten geklungen, resümierte Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
279,20 € 		Abst. Kursziel*:
11,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
282,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,52%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

Analysen zu SAFRAN S.A.

13:33 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
09.09.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 SAFRAN Neutral UBS AG
01.09.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 SAFRAN Outperform Bernstein Research
